Hollande diz que vitória de Macron confirma compromisso da França com a União Europeia

O presidente da França, François Hollande, parabenizou neste domingo seu sucessor, o centrista Emmanuel Macron, pela vitória nas eleições e afirmou que o resultado sobre a líder de extrema direita Marina Le Pen reflete o compromisso do país com os valores republicanos e europeus. As informações são da Agência Efe.

"Sua ampla vitória confirma que uma grande maioria de nossos cidadãos querem se unir em torno dos valores da República e marcar seu compromisso tanto com a União Europeia quanto com a abertura da França para o mundo", disse o presidente em nota.

Hollande disse que ligou para Macron, seu ex-ministro de Economia, para parabenizá-lo pelo triunfo. Segundo as primeiras projeções dos institutos de pesquisa, o centrista venceu Le Pen com 65% dos votos contra 35% da adversária.

"Transmiti todos meus desejos de sucesso para nosso país, porque o principal desafio é unir e construir para avançar no caminho da França em direção ao progresso e à justiça social", concluiu Hollande no comunicado.

Espanha

O presidente do Governo da Espanha, Mariano Rajoy, utilizou o Twitter para parabenizar Macron. Na mensagem, ele destacou a necessidade de trabalho conjunto dos dois países.

Rajoy publicou mensagem logo após a divulgação das primeiras projeções, de que o centrista venceria Le Pen, que já reconheceu a derrota. "Parabéns @EmmanuelMacron, novo presidente da #França. Trabalhemos, França e Espanha, por uma Europa estável, próspera e mais integrada", escreveu Rajoy.

Reino Unido

A primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May, também parabenizou Macron: "A primeira-ministra felicita, sinceramente, o presidente eleito Macron por seu sucesso eleitoral", disse o porta-voz oficial do Executivo de Londres, por meio de comunicado.

O comunicado diz que a França é um dos mais próximos aliados do Reino Unido e destaca "a vontade de trabalhar com o novo presidente, sobre uma ampla gama de prioridades compartilhadas" pelas duas nações.

Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também utilizou o Twitter para parabenizar Macron pela "grande vitória" no segundo turno das eleições.