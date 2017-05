Governo norte-coreano prende americano suspeito de cometer atos contra Estado

O governo da Coreia do Norte deteve outro cidadão americano como "suspeito de cometer atos contra o Estado", na segunda prisão deste tipo em menos de um mês, informou a agência estatal KCNA neste domingo (7). A informação é da Agência EFE.

As autoridades detiveram neste sábado (6) Kim Hak-song, como foi identificado, funcionário da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang (PUST), conforme a agência. "Existe uma investigação em curso para determinar especificamente os seus crimes", disse a KCNA.

Antes dele, Sang-duk Kim, professor do mesmo centro universitário, foi preso em 22 de abril, também na capital norte-coreana.

Com esta detenção são quatro os americanos presos atualmente pelo regime de Pyongyang. Além dos dois mais recentes, há Kim Dong-chul, um idoso capturado na fronteira com a China, e o estudante Otto Warmbier, que tentou roubar um cartaz de propaganda no hotel em que estava hospedado como turista na capital do país.

A nova detenção acontece em um momento de tensão na península coreana perante os repetidos testes de armas de Pyongyang e o aumento da tensão verbal com o governo americano, que chegou a insinuar que estuda possíveis ataques preventivos.