Boca de urna: Macron lidera eleições na França com 60% dos votos

O candidato centrista Emmanuel Macron lidera as eleições presidenciais na França, com 60% dos votos, informou o jornal belga Le Soir, citando os resultados de pesquisas de boca de urna.

De acordo com Le Soir, as pesquisas, realizadas por três agências independentes, preveem a vitória de Macron, que concorre contra Marine Le Pen.

Segundo o canal belga RTBF, Macron deve ganhar as eleições com 60% ou 64% dos votos.

Os primeiros resultados oficiais do segundo turno serão anunciados pelo Ministério do Interior do país, às 16h (horário de Brasília).

Os meios de comunicação franceses estão proibidos de publicar dados das sondagens de boca de urna antes do anúncio oficial dos resultados da eleição.

Da agência 'Sputnik'