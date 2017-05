Ussita vira 'cidade fantasma' após terremotos na Itália

A pequenina Ussita, atingida pela série de terremotos no centro da Itália, conseguiu passar pelos tremores sem presenciar nenhuma morte, mas isso não impediu que ela se tornasse uma cidade quase fantasma.

Com apenas 444 habitantes, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (Istat), esse vilarejo da região de Marcas foi duramente afetado por sismos de magnitude 5.4 e 5.9 na escala Richter em 26 de outubro de 2016 e por um de 6.5 quatro dias depois.

Com os tremores, boa parte da cidade foi abaixo, e hoje restam apenas 11 pessoas morando dentro de seus limites. "Ussita é como se não existisse mais", diz o vice-prefeito do vilarejo, Massimo Valentini. "Agora esperamos as casas para nossa gente retornar, encomendamos 92, que devem estar prontas em agosto, segundo o cronograma do governo", acrescenta.

Essas casas são residências pré-fabricadas de madeira que estão sendo construídas nas cidades mais afetadas pelos terremotos, mas o processo é demorado. Em Amatrice, devastada por um tremor de 6.0 em 24 de agosto de 2016, só ganhou seu primeiros módulos em meados de março passado.

"Apenas com a volta das pessoas poderemos começar a pensar na reconstrução e na retomada da atividade econômica, iniciando pelo turismo", afirma Valentini. Atualmente, os moradores de Ussita estão alojados em hotéis na costa oriental da Itália, com exceção das 11 pessoas que preferiram ficar, abrigadas em trailers.

Uma delas é Stefano Riccioni, agricultor de 38 anos que permaneceu na cidade com sua esposa e os dois filhos. Ele até ganhou uma casa de madeira como doação e abriu mão daquela oferecida pelo governo, porém ainda não conseguiu se mudar. "Nos doaram há alguns meses, mas vários problemas nos impediram de montá-la. A burocracia está fazendo mais danos que o sismo", lamenta.

A série de terremotos na Itália começou em 24 de agosto de 2016 e já deixou 333 mortos, além de ter provocado 23 bilhões de euros em danos.