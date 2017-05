Ministério da Defesa russo acusa Pentágono de obsessão por Guerra Fria

O Pentágono está obcecado pela guerra fria com a Rússia e ignora as ameaças reais, disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.

O major-general comentou assim as declarações do chefe do Comando de Forças Especiais dos EUA, general Raymond Thomas, que discursou perante o Senado.

Thomas havia mencionado a Rússia entre as cinco maiores ameaças para os Estados Unidos, indicando que os atos agressivos russos têm um caráter permanente.

"Não nos surpreende a obsessão de certos generais do Pentágono pelos estereótipos da guerra fria, tal como sua incompreensão das ameaças reais à segurança", disse Konashenkov.

No final de abril, o chefe do Estado-Maior russo Valery Gerasimov constatou que "a retórica de confronto em relação à Rússia só aumenta, a UE e a OTAN acusam regularmente a Rússia de escalar a tensão".

Moscou manifestou, em diversas ocasiões, sua preocupação com a atividade da OTAN perto das fronteiras russas classificando-a de desestabilizadora e provocante.

Na cúpula de julho passado, a OTAN aprovou um aumento sem precedentes de sua presença militar no leste da Europa ao decidir colocar os quatro batalhões multinacionais, de 600 a 1.000 militares de cada um, na Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia no âmbito da sua política de contenção da Rússia.

> > Sputnik