Militares franceses no exterior não poderão votar neste domingo

Os soldados franceses que se encontram longe de sua pátria, participando de missões internacionais, não poderão participar diretamente do segundo turno da eleição presidencial, que ocorre amanhã. No entanto, eles poderão pedir que outras pessoas votem por ele, desde que obedecidas algumas condições especiais.

Segundo informou à Sputnik uma fonte do Estado-Maior, as autoridades não instalarão urnas de votação nas unidades das Forças Armadas em outros países, como Mali ou Iraque.

"A única possibilidade para os soldados ou oficiais participarem da eleição é votando por procuração", afirmou.

De acordo com a legislação francesa, o voto por procuração pode ser realizado mediante autorização, desde que a pessoa que for efetivamente votar tenho plenos direitos de eleitor e esteja registrada na mesma seção eleitoral do cidadão a ser representado.

Neste domingo, 6, eleitores na França e no exterior decidirão quem será o novo presidente do país, em uma disputa entre Emmanuel Macron, do movimento En Marche!, e Marine Le Pen, da Frente Nacional.

> > Sputnik