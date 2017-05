Milhares participam de Marcha da Maconha no Uruguai e pedem mudanças

Milhares de pessoas foram à principal avenida de Montevidéu, capital do Uruguai, para participar da Marcha da Maconha de 2017 e pedir mudanças na legislação do país, em especial, o avanço no uso da planta em âmbito medicinal. As informações são da Agência Efe.

Os ativistas marcharam da Praça da Liberdade de Montevidéu até a Torre Executiva, sede da presidência, com cartazes de protesto. No fim da manifestação, os organizadores leram um manifesto e exigiram uma "maior vontade política para habilitar possíveis vias de acesso à maconha medicinal como espécie vegetal ou complemento alimentar".

O Uruguai aprovou em 2013, no governo do presidente José Mujica, a lei de distribuição e produção de maconha que estabeleceu três modos de acesso à substância: a compra em farmácias, o autocultivo e os clubes de consumo para usuários.

No entanto, o acesso à maconha medicinal ainda é restrito. "Isso é legalmente possível e humanamente necessário para contar com possibilidade de termos padrões de qualidade, com garantias de 'perfil cannábico' e ausência de toxicidade", diz o manifesto.

Os organizadores da Marcha da Maconha no Uruguai pediram que o Ministério de Saúde "destrave" o caminho para uma produção nacional de cannabis com fins medicinais. "Desta forma, aqueles com poucos recursos também poderão comprá-la e não só aqueles que são mais ricos e podem pagar a importação dos Estados Unidos", afirmaram.

Os ativistas também citaram a abertura do cadastro para que usuários possam comprar maconha em farmácias. O processo começou no dia 2 de maio e já tem mais de 1.400 pessoas, 6.662 autocultivadores e 62 clubes de membros para o consumo da erva.

Apesar de reconhecerem que a abertura do cadastramento ocorreu "dentro da aplicação da lei", os manifestantes afirmam que a quantidade de locais que distribuem a droga são poucos. Por esse motivo, eles pediram que o governo melhore a rede de distribuição, fiscalize as duas empresas que venceram a licitação para produzir a maconha legal e aumente os controles de qualidade e quantidade da produção.