Arábia Saudita ameaça Irã aumentando tensão entre os dois países

O ministro da Defesa da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, declarou que Riad fará todo o possível para que a guerra não alcance o reino saudita, mas sim o Irã. Além disso, o político acusou Teerã de tentar dominar o cenário do Oriente Médio.

"Nós não vamos esperar que a batalha se dê na Arábia Saudita: em vez disso, trabalharemos para que a batalha seja com eles, com o Irã", afirmou Bin Salman em uma entrevista transmitida pela televisão saudita. Além disso, ele acusou o Irã de pretender dominar o mundo muçulmano.

A resposta de Teerã foi categórica. O representante persa junto à ONU, Gholamali Khoshroo, enviou uma carta ao Conselho de Segurança e ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na qual expressou seu protesto.

"Ao mesmo tempo que refutamos categoricamente as alegações infundadas contra meu país, gostaria de destacar que esta declaração sua [de Mohammad bin Salman] é uma ameaça direta contra a República Islâmica do Irã", diz a carta.

Khoshroo opina que estas declarações contradizem o artigo 2º da Carta da ONU, que requer que todos os Estados membros desta organização internacional se abstenham de lançar ameaças de uso da força uns contra os outros. Além disso, o diplomata acusou Riad de ameaçar diretamente a integridade territorial do país persa.

"Estas ameaças evidentes são feitas pelo regime que durante muito tempo apoiou a agressão e utilizou grupos extremistas ao serviço de suas medíocres e perigosas ambições na região e fora das suas fronteiras", enfatizou.

De acordo com o jornal americano The New York Times, este incidente pode agudizar as tensões existentes entre o Irã, de maioria xiita, e a Arábia Saudita, com maioria sunita, que além de mais competem pela influência política e religiosa no Oriente Médio e lutam em frentes opostas na guerra síria.

