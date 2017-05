'Vitória de Le Pen seria um perigo', diz embaixador da UE

O embaixador da União Europeia no Brasil, João Gomes Cravinho, disse nesta sexta-feira (5) que uma vitória da candidata nacionalista francesa, Marine Le Pen, nas eleições presidenciais de domingo (7) seria "um perigo para o mundo".

Em um evento na Fiesp dedicado ao acordo comercial entre UE e Mercosul, Cravinho admitiu que um triunfo de Le Pen impossibilitaria a assinatura do tratado, o qual é negociado desde 1999 e que deve ser concluído neste ano, mas com ratificação somente em 2019.

"Eu não tenho a mínima expectativa de que essa candidatura vingue. Na hipótese teórica de ela vencer, seria impossível ter um acordo UE-Mercosul. Mas, pior do que isso, muitas outras coisas seriam impossíveis, haveria uma desconstrução daquilo que a UE construiu ao longo de muitas décadas. Seria um perigo para a França, seria um perigo para a Europa, seria um perigo para o mundo", comentou.

Le Pen, candidata da Frente Nacional, promete tirar a França da zona do euro caso seja eleita presidente no próximo domingo. Ela concorre com Emmanuel Macron, do Em Marcha!. "Ela é da extrema direita, da antiglobalização, de uma força que não víamos na Europa havia 60 anos", comentou.

Por outro lado, o embaixador negou que a saída do Reino Unido da UE, o chamado "Brexit", afetará as negociações com o Mercosul, que podem estar em suas fases finais. "Para nós, o Brexit já é um tema digerido. Vamos ter os próximos dois anos de negociações, mas há uma certeza em Bruxelas de não permitir que o Brexit seja nossa única obsessão", afirmou.

"Temos que, simultaneamente, intensificar as relações e acordos com países em outras partes do mundo. O Brexit não será uma distração para o acordo entre UE e Mercosul. O Brexit tem até nos obrigado a pensar no nosso futuro, a identificar o projeto europeu", comentou Cravinho.