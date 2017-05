Pyongyang acusa CIA de tentar assassinar Kim Jong-un

O governo da Coreia do Norte acusou a Agência Central de Inteligência (CIA) junto com os serviços de inteligência sul-coreanos de tentarem assassinar o líder norte-coreano Kim Jong-un , informou nesta sexta-feira (5) um relatório da agência de notícias chinesa Xinhua, citando a agência estatal KCNA.

Segundo uma declaração do Ministério de Segurança do Estado, um grupo terrorista apoiado pela CIA e pela Agência de Inteligência da Coreia do Sul entrou no país para atacar Jong-un com uma substância química.

Além disso, a publicação afirma que o suposto plano incluiu também o uso de "substâncias radioativas e venenosas". De acordo com o relatório, a Coreia do Norte irá encontrar o grupo e "destruí-lo impiedosamente".

Recentemente há uma forte tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte desde que os norte-coreanos começaram a fazer uma série de movimentos militares que têm irritado a Casa Branca, que já faz exercícios militares com os aliados da Coreia do Sul. O presidente norte-americano, Donald Trump, já ameaçou atacar o país. (ANSA)