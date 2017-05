Premier da República Tcheca recua e retira pedido de demissão

O primeiro-ministro da República Tcheca, Bohuslav Sobotka, anunciou nesta sexta-feira (5) que vai retirar seu pedido de demissão e que vai propor ao presidente tcheco, Milos Zeman, destituir o ministro das Finanças, Andrej Babis, suspeito de fraude.

"Não apresentarei a renúncia. Vou propor em breve ao presidente da República que demita o ministro das Finanças", declarou Sobotka à imprensa.

De acordo com o premier, a mudança de opinião aconteceu após uma reunião com o chefe de Estado. "Substituir o primeiro-ministro não resolveria a crise do governo causada pelos escândalos de Babis, que permaneceria no governo", acrescentou.

Na última terça-feira (2), Sobotka havia anunciado sua renúncia ao cargo, juntamente com todo o gabinete, em reação a uma desavença com Babis, acusado de fraude fiscal. Na ocasião, o vice-primeiro-ministro foi pressionado a explicar suas transações financeiras, entre elas o uso de brechas legais para emitir títulos isentos de impostos. No entanto, Babis negou qualquer irregularidade.