Ministro do governo Temer, Aloysio Nunes pede mais pressão internacional sobre Venezuela

Por Beatriz Farrugia - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, disse nesta sexta-feira (5) que a comunidade internacional precisa aumentar a pressão sobre a Venezuela para que o governo de Nicolás Maduro se abra para uma negociação com a oposição.

"Nós temos que intensificar a pressão internacional para que o governo venezuelano possa se abrir a um entendimento. As coisas hoje estão muito fechadas, porque o Maduro, com isso que ele chama de Constituinte, bloqueou qualquer possibilidade de negociação", disse o chanceler à Ansa, em um evento em São Paulo.

"Eu acredito que, com a luta das forças democráticas da Venezuela, uma pressão internacional ajudará", acrescentou o ministro, que recentemente sugeriu que o Brasil deveria liderar a mediação da crise política venezuelana.

Mais de 35 pessoas já morreram e dezenas foram detidas durante as últimas semanas em protestos convocados pela oposição na Venezuela.

A crise política no país já dura anos, desde a morte do ex-líder chavista Hugo Chávez, em 2013, e se agravou no mês passado, quando o governo venezuelano fechou o cerco à oposição, retirando a imunidade parlamentar e reduzindo a margem de ação da Assembleia Nacional.

No início da semana, Maduro também convocou uma Constituinte popular para escrever uma nova Constituição para a Venezuela, atitude duramente criticada pela oposição e pelos países do Mercosul.