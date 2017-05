Incêndio atinge depósito de plástico em província de Roma

Um grande incêndio atingiu nesta sexta-feira (5) uma fábrica de materiais de plásticos localizada na via Pontina, em Pomezia, na província de Roma, e chamas negras estão invadindo as cidades próximas.

A "nuvem tóxica" de fumaça teve início na empresa "Eco X". Os bombeiros foram acionados e ainda lutam para apagar o fogo. As causas do incêndio ainda não foram descobertas. No entanto, as autoridades confirmaram que não há riscos da população ser intoxicada, já que o vento está "empurrando" a fumaça para os campos da região.

O prefeito de Pomezia, Fabio Fucci, assinou um decreto ordenando o fechamento de todas as escolas em um raio de 2 quilômetros da empresa e a evacuação de residências localizadas a 100 metros. A ordem foi publicada na página oficial do Facebook da cidade.

"O fogo começou esta manhã em Pomezia, por enquanto não tem impacto sobre a cidade de Roma. A fim de tranquilizar os cidadãos, informamos que não há nenhuma recomendação da administração, das autoridades de saúde ou outras instituições relevantes", disse a prefeita de Roma, Virgina Raggi.

Em sua conta no Twitter, a Defesa Civil da região orientou que a população de 21 cidades, entre elas Nettuno, Âncio, Pomezia, Ardea, Velletri, Lavínio, Lanúvio, Genzano, Albano Laziale, Arícia, Nemi, Castel Gandolfo, Marino, Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Rocca di Papa, Rocca Priora, Monte Compatri, Monte Porzio Catone e Colonna, deixem as janelas das residências fechadas.