Geórgia, nos EUA, autoriza uso de armas nas universidades

O estado norte-americano da Georgia promulgou nesta quinta-feira (4) uma lei que vai permitir que pessoas circulem armadas com armas de fogo dentro de campus de universidades públicas locais.

A lei foi assinada pelo governador do estado, Nathan Deal, e apesar das objeções administrativas das universidades, da polícia e de ativistas, entra em vigor em 1° de julho. No entanto, a medida proíbe o uso das armas em salas de aulas, salas de audiências disciplinares e gabinetes administrativos, além de eventos desportivos, residências universitárias, e aulas onde estiverem presentes alunos do ensino médio de nível avançado.

As pessoas que tiverem licenças de porte de armas de fogo e não respeitarem as exceções previstas na lei terão de pagar uma multa de US$ 25, mas sem possibilidade de prisão.