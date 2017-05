EUA surpreende e cria 211 mil vagas de trabalho em abril

A economia norte-americana mostrou resultados mais positivos que os esperados pelos analistas, com uma criação de 211 mil postos de trabalho no último mês de abril e com uma pequena queda da taxa de desemprego, que desceu para 4,4%.

Essas informações, divulgadas nesta sexta-feira, dia 5, pelo Departamento do Trabalho do país, surpreenderam vários especialistas da área, que achavam que os resultados seriam diferentes, com uma criação de apenas 190 mil vagas de emprego e uma taxa de desocupação de 4,6%.

Assim, com esses dados, os Estados Unidos voltaram a crescer depois do lamentável mês de março, quando foram criados 98 mil postos e foi registrado uma taxa de desemprego de 4,5%. Sobre os dados, Gary Cohn, um dos conselheiro do presidente Donald Trump, disse que esta "foi uma boa semana para a administração Trump, hoje foi divulgado um ótimo dado sobre o trabalho". Na afirmação, Cohn também fez referência à aprovação pela Câmara do país da abolição e substituição do Obamacare.