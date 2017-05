Conselho da Telecom Italia reelege CEO e presidente

O novo conselho de administração da Telecom Italia, dona da TIM, reconduziu nesta sexta-feira (5) os executivos Giuseppe Recchi e Flavio Cattaneo aos cargos de presidente e CEO da empresa. Além disso, Arnaud de Puyfontaine foi reconfirmado como vice-presidente.

O conselho é formado por 10 membros indicados pelo grupo francês Vivendi, que detém 23,94% das ações da Telecom Italia, e cinco integrantes independentes escolhidos por fundos de investimentos nacionais e estrangeiros.

Eleito na última quinta-feira (4), o colegiado de 15 representantes terá mandato de três anos, até a aprovação do balanço de 2019, o que deve acontecer no primeiro semestre de 2020. A permanência de Cattaneo no cargo de CEO já era dada como certa, mas havia dúvidas se Recchi continuaria na presidência do grupo.

Ao menos por enquanto, a Vivendi estaria orientada a não promover nenhuma mudança na governança da Telecom Italia, enquanto espera uma decisão do órgão antitruste europeu sobre sua presença no mercado italiano de telecomunicações.

Os franceses também possuem 38,2% do grupo Mediaset, controlado por Silvio Berlusconi, e podem ter de reduzir sua participação em uma das duas empresas. O posicionamento da Comissão Europeia é aguardado para até 15 de maio, mas existe a hipótese de o anúncio ser adiado para o fim do mês.