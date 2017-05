Às vésperas das eleições, Macron amplia vantagem sobre Le Pen

Após vencer o último debate presidencial, o candidato à Presidência da França, Emmanuel Macron, aumentou sua vantagem sobre a ultracionalista Marine Le Pen nas intenções de votos, segundo pesquisa pela emissora pública "BFM TV" divulgada nesta sexta-feira (5).

De acordo com os dados, o candidato do Em Movimento alcançou 62% dos eleitores contra 38% da líder do Frente Nacional (FN), aumentando a vantagem em 3 pontos percentuais.

Eleitores escolherão entre Macron e Le Pen neste domingo

Segundo o diretor do instituto Elabe,Yves-Marie Cann, o aumento aconteceu principalmente devido ao crescente apoio dos eleitores da esquerda radical de Jean-Luc Mélenchon que decidiram votar em Macron.

"54% das pessoas que votaram em Mélenchon expressou a intenção de votar a favor de Emmanuel Macron. Eles representam 10 pontos a mais do que alguns dias atrás", disse ele. Na sondagem realizada pela Ipsos Sopra Steria, feita a pedido da Radio France e France Television, o ex-ministro da Economia aparece com 61,5% e Le Pen com 38,5% das intenções de votos. O mesmo levantamento projeta a participação de 76% da população no segundo turno, que acontecerá em 7 de maio. (ANSA).