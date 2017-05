Secretário dos EUA promete novas sanções contra Coreia

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, afirmou nesta quarta-feira (3) que o país está preparando novas sanções contra a Coreia do Norte por conta de seus recorrentes testes nucleares e balísticos.

A tensão entre Washington e Pyongyang vem se elevando nas últimas semanas, com troca de ameaças e manobras militares em tom de intimidação. Segundo Tillerson, que se dirigia aos servidores do Departamento de Estado, órgão responsável pela diplomacia dos EUA, serão tomadas medidas contra países que "não respeitarem plenamente" as resoluções das Nações Unidas.

Além disso, o secretário declarou que a Casa Branca está "reexaminando" suas relações com a China, aliada da Coreia do Norte na Ásia, e que os relacionamentos com outros países não serão mais determinados pelos "valores" norte-americanos, como os direitos humanos.

Daqui para frente, o principal critério para nortear a política externa dos Estados Unidos será a "segurança nacional". "As políticas não serão necessariamente subordinadas aos valores", acrescentou Tillerson.

Washington já mantém relações próximas com algumas nações frequentemente acusadas de violação dos direitos humanos, como a Arábia Saudita, pilar da estratégia norte-americana para o Oriente Médio.