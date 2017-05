Manifestantes jogam ovos em Marine Le Pen na França

Um grupo de cerca de 50 manifestantes jogou ovos contra a candidata à Presidência da França, Marine Le Pen, durante a campanha que ela fazia em Dol-de-Bretagne, na região da Bretanha, nesta quinta-feira (4) Com gritos de "fora fascistas" e dizendo que ela "não tem nada para fazer aqui", o grupo cercou o carro da candidata assim que ela chegou à empresa de transporte Guisnel, onde fará um discurso.

Quando os primeiros ovos foram jogados, os seguranças protegeram Le Pen e ela entrou rapidamente na sede da companhia. A região da Bretanha foi uma das que a candidata da Frente Nacional teve um de seus piores resultados, ficando em quarto lugar, com apenas 15,33% dos votos.

O incidente ocorre um dia após o debate presidencial contra Emmanuel Macron, que a enfrenta no segundo turno das eleições no próximo domingo (7). O próprio candidato de centro foi alvo de uma ovada no início de março, enquanto fazia campanha no Salão da Agricultura de Paris.