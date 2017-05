Macron vence último debate presidencial na França

No último debate presidencial na França entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, o candidato do Em Movimento foi considerado o mais convincente por 63% dos telespectadores em uma pesquisa feita pela emissora pública "BFM TV".

Além disso, os 1.314 entrevistados destacaram que ele foi "mais honesto", mais "alinhado" com o pensamento dos eleitores e tem "os melhores planos". Outras pesquisas feitas pelos principais jornais franceses com seus leitores apontaram que o candidato centrista foi melhor do que a líder ultranacionalista.

O debate entre os dois, que foi definido pela imprensa francesa como uma "luta de boxe", reuniu mais de 15,1 milhões de pessoas em frente à TV no país. O número só é menor daquele realizado em 2012, entre Nicolas Sarkozy e François Hollande, quando 17,8 milhões de telespectadores acompanharam a conversa.

O tom agressivo do confronto foi o destaque da imprensa francesa, que considerou algo inédito nessa fase da corrida eleitoral. Atacado por ter feito parte do governo de Hollande, Macron disse após o debate que "precisou se defender" e esclarecer as "mentiras" que o partido de Le Pen, a Frente Nacional, publica nas redes sociais.

Entre algumas das "mentiras", segundo o candidato de centro, está a de que ele teria contas escondidas ou empresas offshores nas Bahamas. Por conta disso, seu comitê avalia abrir um processo contra Le Pen. A candidata, por sua vez, disse que "não tem provas" sobre uma possível conta dele nas Bahamas, mas "que não quis fazer uma insinuação".

Os franceses vão às urnas neste domingo (7) para definir quem será o próximo presidente da França. As últimas pesquisas de opinião, publicadas antes do debate, mostram que Macron tem 59% das intenções de voto contra 41% de Le Pen.