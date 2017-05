Grupo de extrema direita invade sede de Organização para as Migrações

Membros do movimento italiano de extrema direita Força Nova invadiram nesta quinta-feira (4) um escritório da Organização Internacional para as Migrações (OIM) em Roma.

Algumas dezenas de manifestantes ocuparam a área externa da sede e estenderam uma faixa contra as ONGs que fazem resgates no mar Mediterrâneo. Além disso, acenderam sinalizadores e insultaram um imigrante que estava entrando no escritório.

A sede da OIM na capital italiana é justamente a responsável por coordenar a resposta da entidade à crise migratória na região.

"Mesmo não sendo uma ONG e não desenvolvendo atividades de socorro no Mediterrâneo, reiteramos a importância de salvar vidas e condenamos com firmeza as acusações contra aqueles que se empenham nas operações de socorro no mar", declarou o diretor do escritório, Federico Soda.

Nas últimas semanas, movimentos ultranacionalistas e populistas voltaram suas armas contra as ONGs que resgatam imigrantes, acusando-as de serem financiadas por traficantes de seres humanos e de incentivar a imigração ilegal à Itália.

Suas críticas encontram respaldo no procurador da República em Catânia, Carmelo Zuccaro, que abriu uma investigação sobre o tema e, embora ainda não tenha provas, já disse que algumas entidades "podem" estar sendo bancadas por criminosos. Sua postura provocou questionamentos no meio político italiano e o levou a ser convocado para se pronunciar no Parlamento.

Entre 1º de janeiro e 23 de abril de 2017, mais de 36,8 mil deslocados externos desembarcaram em solo italiano pelo mar Mediterrâneo, contra 25,3 mil no mesmo período do ano passado, um crescimento de 45%, segundo dados da própria OIM.