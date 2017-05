Câmara dos Estados Unidos aprova projeto para abolir 'Obamacare'

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira (4), por um apertado placar de 217 a 213, um projeto de lei para abolir e substituir o "Obamacare", a reforma do sistema de saúde implantada durante o mandato de Barack Obama.

Os republicanos já haviam tentado votar a medida proposta pelo presidente Donald Trump em março passado, mas sem sucesso. No entanto, a Casa Branca aumentou a pressão sobre os deputados nas últimas semanas e conseguiu reunir os votos necessários.

Um dos fatores que levou a isso foi a adição de US$ 8 bilhões ao projeto para cobrir aqueles que possuem problemas médicos antes de contratarem um seguro saúde. A reforma ainda precisa ser apreciada pelo Senado, mas sua aprovação na Câmara dos Representantes significa uma importante vitória para Trump, que prometera abolir o "Obamacare".

O sistema criado por Obama obriga todos os norte-americanos a contratarem um seguro saúde, porém distribui subsídios para ajudar a população carente. Já o plano do novo presidente, apelidado de "Trumpcare", derruba essa obrigatoriedade, além de livrar as grandes empresas da necessidade de garantirem planos de saúde a seus funcionários.

Além disso, no projeto de Obama, seguradoras podem cobrar de idosos até três vezes mais que de jovens, enquanto no do republicano esse número sobe para cinco. O "Trumpcare" também reduzirá a expansão do programa "Medicaid", serviço público para quem está fora do mercado privado, sob a justificativa de diminuir as despesas do governo.

"Há risco de graves danos para os pacientes, milhões de americanos perderão o seguro sanitário por causa do projeto", criticou a Associação Médica Americana.