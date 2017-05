A premier britânica, Theresa May, acusou a União Europeia de terem feitos "ameaças" sobre as negociações do "Brexit" para conseguir "influenciar" as eleições britânicas do dia 8 de junho.

Após ser recebida pela rainha Elizabeth II, May afirmou que a posição de Londres nas conversas com europeus foi "deliberadamente mal representada".

>> Primeira-ministra britânica apresenta dissolução do Parlamento à rainha