'The Telegraph': Agente do FBI foge para se casar com 'jihadista' 

Matéria publicada nesta quarta-feira (3) pelo The Telegraph conta que uma intérprete do FBI (polícia federal norte-americana) viajou para a Síria em 2014, casou com um 'jihadista' que estava encarreguada de investigar mas depois se arrependeu.

Segundo a reportagem Daniela Greene, de 38 anos, trabalhava para a polícia federal norte-americana quando ficou encarregada de investigar um cidadão alemão com ligações ao grupo extremista Estado Islâmico (EI) com quem viria a casar. O noivo, Denis Cusper, era um recrutador virtual de 'jihadistas' que estava no radar das autoridades antiterroristas americanas e europeias.

A ex-funcionária do FBI avisou o 'jihadista' de que estava sob investigação e viajou até à Síria onde se casou com ele, de acordo com os registos judiciais, diz o diário britânico.

O noivo, Denis Cusper, era um recrutador virtual de 'jihadistas' que estava no radar das autoridades antiterroristas americanas e europeias

Ela se arrependeu poucas semanas depois e conseguiu fugir da Síria, regressando aos Estados Unidos, onde se entregou às autoridades. Daniela se declarou culpada no envolvimento com falsas declarações sobre o terrorismo internacional e cumpriu dois anos de prisão, tendo sido libertada no verão passado, descreve Telegraph.

Em declarações, o FBI admitiu que "é uma grande vergonha" e que "foram tomadas várias medidas para identificar e reduzir a vulnerabilidade na segurança do FBI".

Apesar de a conduta da intérprete ter sido grave, a pena não se compara às normalmente atribuídas a crimes relacionados com terrorismo. O tribunal de Washington justificou esta diferença com o fato de Greene ter assumido uma posição de cooperação, tendo em conta o seu arrependimento, diz o texto do noticiário.

The Telegraph informa que o homem com quem Greene casou tinha sido um 'rapper' conhecido por Deso Dogg que numa das produções vangloriou Osama Bin Laden. Em 2010 converteu-se ao Islã e em 2013 partiu para a Síria, para se juntar ao EI.