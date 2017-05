Primeira-ministra britânica apresenta dissolução do Parlamento à rainha

A primeira-ministra britânica, Theresa May, foi recebida nesta quarta-feira (3) pela rainha Elizabeth II, no Palácio de Buckingham, para apresentar formalmente o pedido de dissolução do Parlamento.

A partir de agora, a Câmara dos Comuns oficialmente está dissolvida. Durante a cerimônia, a líder governista também deu início formal para a campanha eleitoral para o pleito geral de 8 de junho.