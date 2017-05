Portal faz homenagem às pessoas assassinadas na América Latina

Um portal para manter viva a memória de vítimas de homicídios em sete países latino-americanos foi lançado nesta quarta-feira (3), pela organização não governamental Nossas. O site Vivos em Nós terá homenagens a pessoas assassinadas no Brasil, na Colômbia, no México, na Venezuela, Guatemala, em Honduras e El Salvador.

Parentes e amigos poderão criar páginas exclusivas com imagens, mensagens e informações sobre os casos. A ideia é usar as homenagens postadas no portal para mobilizar a população e pressionar autoridades para a adoção de políticas públicas a fim de reduzir a violência.

Além disso, está prevista a publicação de um livro com parte das homenagens postadas no portal. A publicação será entregue às autoridades de governos latino-americanos que estarão na próxima Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos de 19 a 21 de junho, no México.

A meta é sair do evento com um protocolo de intenções dos governos para reduzir o número de homicídios no continente.