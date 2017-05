Opositor de Putin pode ficar cego após ataque com tinta

O opositor do governo russo, Alexei Navalny, corre o risco de ficar cego do olho esquerdo após um ataque químico, ocorrido no dia 27 de abril, enquanto fazia campanha contra o presidente Vladimir Putin.

"O ataque que sofri reduziu 80% da capacidade de enxergar de um olho. No momento, não é uma condição irreversível, os médicos me tratam ativamente e há esperança que consigamos sair dessa. Me ajudaria muito poder ir para clínicas especializadas na Suíça ou Espanha, mas como sabem, o governo me impediu de deixar o país por cinco anos", escreveu Navalny em seu blog.

Esse foi o segundo ataque com produtos químicos que o opositor sofreu em menos de um mês. No primeiro, ele foi alvo de uma ação com um spray médico verde, que o deixou com a cor diferente por vários dias e rendeu diversas brincadeiras do próprio Navalny nas redes sociais.

A segunda ação parecia até mais inofensiva, já que não o manteve com a coloração esverdeada. No entanto, de acordo com o ativista, havia uma mistura com outro produto químico, que causou a cegueira temporária.

Para tentar descobrir que fez o ataque contra o líder da oposição, que já anunciou a intenção de concorrer à Presidência do país no ano que vem, diversos apoiadores começaram uma ação de investigação nas redes sociais.

De acordo com eles, o homem que fez o ataque pertence a um grupo de apoiadores de Putin, chamado SERB. (ANSA)