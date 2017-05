Macron e Le Pen defendem projetos opostos em debate nesta quarta-feira

O candidato de centro Emmanuel Macron, e Marine Le Pen, da extrema-direita, se enfrentam na noite desta quarta-feira (3) no único debate na TV antes do segundo turno da eleição presidencial da França, que será realizada neste domingo (7). O jornal Les Echos prevê um duelo eletrizante e frontal entre os dois, pelo fato de cada um deles representar um projeto oposto para o país.

O Aujourd'hui en France fala em um enfrentamento inédito e histórico. Pela primeira vez em 60 anos, partidos tradicionais não participam do segundo turno. O jornal diz que Le Pen fará tudo para que Macron "perca o sangue frio", enquanto o favorito nas pesquisas deve buscar "desmascarar as incoerências" do programa da adversária.

Imprensa francesa destaca debate "eletrizante" a ser realizado nesta quarta-feira

Macron lidera as intenções de voto. De acordo com pesquisa do instituto "Kantar Sofres" para o jornal Le Figaro, o candidato do partido En Marche! está com 59% dos votos, contra 41% de Le Pen.

Nesta semana, a candidata ultranacionalista Marine Le Pen, da Frente Nacional (FN), foi acusada de plagiar um discurso do ex-concorrente François Fillonm durante celebrações do Dia do Trabalhador em Villepinte, perto de Paris. De acordo com a imprensa francesa, ela usou trechos de um discurso feito em 15 de abril. O discurso de Le Pen repetiu mais de dois minutos das falas do adversário, derrotado no primeiro turno das eleições, em 23 de abril.

Marine Le Pen anunciou no final de abril sua suspensão do cargo de mandatária do partido Frente Nacional para se concentrar apenas em sua campanha, uma forma também de tentar de descolar um pouco da imagem da legenda, profundamente marcada pelas declarações xenófobas do pai de Le Pen, Jean-Marie, nas últimas décadas.

Macron terminou o primeiro turno em primeiro lugar, com 24,01%, e Le Pen com 21,30%.

Das 10 maiores cidades, a ultranacionalista teve como melhores resultados a segunda colocação em Marselha (23,66%) e Nice (25,28%). Em três delas, incluindo Estrasburgo, uma das sedes do Parlamento Europeu (12,17%), Montpellier (13,32%) e Lille (13,83%), Le Pen ficou na quarta posição.

Em outras quatro, inclusive a capital Paris (4,99%), Toulouse (9,37%), Nantes (7,12%) e Bordeaux (7,39%), a líder da Frente Nacional perdeu até do socialista Benoît Hamon e terminou o primeiro turno em quinto lugar.

Já Macron, que disputa sua primeira eleição, venceu em 7,1 mil cidades, pouco mais de um terço das conquistadas por Le Pen. Seus territórios se concentram sobretudo na metade ocidental da França e nas grandes cidades e seus arredores. Entre as 10 principais metrópoles, o ex-ministro das Finanças faturou cinco: Paris (34,83%), Lyon (30,31%), Nantes (30,83%), Estrasburgo (27,76%) e Bordeaux (31,26%).

Em outras três, ficou na vice-liderança: Toulouse (27,27%), Montpellier (24,69%) e Lille (25,02%), sempre atrás do esquerdista Jean-Luc Mélenchon (França Insubmissa). Seus piores resultados foram as terceiras colocações em Marselha (20,44%) e Nice (20,52%), justamente onde Le Pen teve seus melhores desempenhos.