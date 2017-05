Macron e Le Pen defendem projetos opostos em debate nesta quarta-feira

O candidato de centro Emmanuel Macron, e Marine Le Pen, da extrema-direita, se enfrentam na noite desta quarta-feira (3) no único debate na TV antes do segundo turno da eleição presidencial da França, que será realizada neste domingo (7).

Macron lidera as intenções de voto. De acordo com pesquisa do instituto "Kantar Sofres" para o jornal Le Figaro, o candidato do partido En Marche! está com 59% dos votos, contra 41% de Le Pen.

Nesta semana, a candidata ultranacionalista Marine Le Pen, da Frente Nacional (FN), foi acusada de plagiar um discurso do ex-concorrente François Fillonm durante celebrações do Dia do Trabalhador em Villepinte, perto de Paris. De acordo com a imprensa francesa, ela usou trechos de um discurso feito em 15 de abril. O discurso de Le Pen repetiu mais de dois minutos das falas do adversário, derrotado no primeiro turno das eleições, em 23 de abril.

Marine Le Pen anunciou no final de abril sua suspensão do cargo de mandatária do partido Frente Nacional para se concentrar apenas em sua campanha, uma forma também de tentar de descolar um pouco da imagem da legenda, profundamente marcada pelas declarações xenófobas do pai de Le Pen, Jean-Marie, nas últimas décadas.