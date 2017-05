'Le Figaro': Narcotraficantes paralisam Rio de Janeiro

Matéria publicada nesta quarta-feira (3) pelo jornal francês Le Figaro destaca a guerra de narcotranficantes no Rio de Janeiro.

Segundo a reportagem durante uma operação da polícia militar, narcotraficantes incendiaram vários ônibus na principal via de acesso ao Rio de Janeiro, causando engarrafamentos.

Segundo a reportagem durante uma operação da polícia militar, narcotraficantes incendiaram vários ônibus na principal via de acesso ao Rio de Janeiro, causando engarrafamentos

Não houve feridos, mas oito ônibus e dois caminhões foram queimados em vários lugares na Avenida Brasil, o centro nervoso da segunda maior cidade do Brasil, causando engarrafamentos de 60km, descreve o diário.

As primeiras incursões das forças de segurança começaram de madrugada na Cidade Alta, na zona norte do Rio, próxima a Avenida Brasil, confirmou a polícia militar, que prendeu pelo menos 40 pessoas e apreendeu 132 fuzis.

O noticiário acrescenta que a violência têm aumentado nas últimas semanas no Rio, conforme avançam intervenções agressivas da polícia para prender uma quadrilha responsável pela morte de várias crianças por balas perdidas durante troca de tiros nas favelas.

Na semana passada, cinco pessoas foram mortas a tiros em seis dias no Complexo do Alemão, uma das principais favelas do Rio, finaliza Le Figaro.

> > Le Figaro