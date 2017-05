Cerca de 50 pessoas estão soterradas em uma mina de carvão no norte do Irã que sofreu uma explosão nesta quarta-feira (3), informou a agência local de notícias "Irna". A explosão ocorreu em uma mina da região de Azadshahr, no norte do país, perto da fronteira com o Turcomenistão. Equipes de resgate já foram deslocadas ao local. (ANSA)