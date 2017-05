O balanço de mortos de uma explosão em uma mina de carvão no norte do Irã nesta quarta-feira, dia 3, subiu para 21, segundo a imprensa iraniana, que citou funcionários locais. A explosão aconteceu durante a troca de turno e acredita-se que foi provocada por uma acúmulo excessivo de gás. No túnel de cerca de 2 quilômetros de comprimento, mais de 50 mineradores estavam soterrados.