EUA desiste de indiciar policiais brancos que mataram negro

Os dois policiais brancos que mataram o norte-americano negro Alton Sterling, em julho de 2016, não serão indiciados, informaram os jornais locais nesta quarta-feira (3) citando a decisão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

A morte de Sterling, de 37 anos, um vendedor de CD's nas ruas, gerou uma série de protestos por todo os Estados Unidos contra a violência racista de policiais. O assassinato ocorreu na Louisiana, foi filmado e logo viralizou nas redes sociais. No dia seguinte ao crime, outro norte-americano negro, Philando Castile, foi morto por um agente em Minnesota após ser preso em uma inspeção veicular.

O governo do presidente Donald Trump, que tomou posse em janeiro, analisa a possibilidade de estabelecer um padrão para abordagens policiais em casos de tiroteio com motivações raciais.

A decisão do Departamento de Justiça vem sob a liderança de Jeff Sessions, ex-senador do Alabama considerado racista e nomeado por Trump para assumir o ministério e ocupar o posto de procurador-geral. (ANSA)