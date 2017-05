Estado Islâmico ataca comboio da OTAN no Afeganistão

Um atentado terrorista reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI) matou oito pessoas e feriu ao menos 25 nesta quarta-feira (3) em Cabul, no Afeganistão.

De acordo com o Ministério do Interior afegão, o alvo do ataque era um comboio de forças estrangeiras. A explosão ocorreu por volta das 8h locais na praça Abdul Haq e atingiu carros blindados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que levavam também soldados afegãos. As autoridades não deram detalhes sobre a nacionalidade das vítimas, nem se eram civis ou militares. Foi infomado apenas que três soldados estariam gravemente feridos. Já o Estado Islâmico, por meio de seus seguidores na região conhecida como Khorasan, na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, divulgou que "oito soldados norte-americanos foram mortos".

Apesar de concentrar seus redutos na Síria e no Iraque, o Estado Islâmico também tem ramificações no Afeganistão e realiza periodicamente atentados terroristas no país. Segundo a especialista norte-americana em contraterrorismo Rita Katz, da agência SITE, a atuação do EI e sua competição com o Talibã "só podem causar mais violência" na região. Em meados de abril, o presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou o disparo da maior bomba não-nuclear contra o Afeganistão, tendo o Estado Islâmico como alvo. O artefato de quase 10 toneladas foi lançado contra túneis que seriam usados pelos terroristas. (ANSA)