Conversa entre Putin e Trump foi 'muito prática', diz Moscou

O assistente para a Presidência da Rússia, Yuri Ushakov, afirmou nesta quarta-feira (3) que a conversa entre Vladimir Putin e o mandatário norte-americano, Donald Trump, foi "muito prática".

"Uma ótima conversa, muito positiva e prática, do tipo 'business-like", afirmou Ushakov à agência russa de notícias Tass. Além disso , o assistente destacou que os líderes farão seu primeiro encontro bilateral em julho, durante a realização do encontro dos líderes do G20, em Hamburgo, na Alemanha.

A conversa telefônica entre os presidentes foi realizada nesta terça-feira (2) e tanto o Kremlin quanto a Casa Branca classificaram o debate como "construtivo". Entre os principais temas da pauta, estavam a crise na Síria e na Coreia do Norte.

Essa foi a primeira vez que os dois conversaram desde que Trump ordenou um ataque aéreo contra a base síria de Shayrat por conta de um suposto ataque químico cometido pelo regime de Bashar al-Assad. A Rússia, que é a aliada do presidente sírio, condenou a ação militar. (ANSA)