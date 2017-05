Trump e Putin têm 1ª conversa após ação dos EUA na Síria

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, tiveram nesta terça-feira (2) sua primeira conversa por telefone desde o bombardeio norte-americano à base militar síria de Shayrat, no início de abril, e concordaram em realizar um encontro bilateral.

Segundo o Kremlin, a reunião deve acontecer entre os dias 7 e 8 de julho, durante a cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha. "Putin e Trump aceitaram realizar outros contatos telefônicos e discutiram a ideia de um encontro pessoal durante a cúpula do G20", diz uma nota da Presidência russa, acrescentando que a ligação ocorreu em uma "atmosfera construtiva".

Já a Casa Branca informou que os dois líderes conversaram sobre a Síria e a "perigosa situação na Coreia do Norte". As relações entre as duas potências pioraram após a operação militar dos EUA em Shayrat, que foi uma resposta a um ataque químico atribuído ao regime de Bashar al Assad.

Durante a corrida eleitoral que culminou na vitória de Trump, havia a expectativa de que o republicano se aproximaria do Kremlin, que é acusado de ter patrocinado ataques cibernéticos para prejudicar a candidata democrata Hillary Clinton.

"Os dois líderes falaram sobre zonas seguras e a redução progressiva do conflito para alcançar uma paz duradoura", acrescenta o comunicado da Casa Branca. Os EUA também enviarão um representante para uma cúpula em Astana, no Cazaquistão, dos países que garantem o cessar-fogo entre governo e rebeldes na Síria: Rússia, Irã e Turquia. O encontro ocorrerá entre os dias 3 e 4 de maio.