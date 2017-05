Trump diz que ficaria 'honrado' em encontrar ditador coreano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que se sentiria "honrado" em encontrar o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A declaração foi dada nesta segunda-feira (1) em entrevista à agência "Bloomberg News".

"Se for apropriado para mim encontrar com ele, eu iria, absolutamente. Eu me sentiria honrado em fazer isso", disse o mandatário. "Muitos líderes políticos não diriam isso nunca, mas eu digo: em condições corretas, eu o encontraria", acrescentou.

Ontem (30), em outra declaração, o republicano destacou que o ditador era uma pessoa "muito esperta" porque conseguiu manter o poder "em meio a pessoas muito duras".

A Coreia do Norte vem fazendo uma série de movimentos militares que têm irritado a Casa Branca, que já faz exercícios militares com os aliados da Coreia do Sul. Trump já ameaçou atacar o país e, após um teste com míssil ter falhado na sexta-feira (28), disse ainda que Kim Jong-un estava desrespeitando a China.

(ANSA)