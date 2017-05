Premier da República Tcheca renuncia após desavença com vice

O primeiro-ministro da República Tcheca, Bohuslav Sobotka, anunciou nesta terça-feira (2) sua renúncia ao cargo, juntamento com todo o gabinete, em reação a uma desavença com o vice-primeiro-ministro, Andrej Babis.

"Não posso, como presidente do governo, ser o responsável por um vice-presidente do Executivo com um passado que não está clato", disse Sobotka durante entrevista coletiva na qual anunciou sua renúncia.

A decisão foi tomada a menos de seis meses antes das eleições e é relativa as acusações e dúvidas sobre a origem do patrimônio do líder do movimento de centro ANO, o bilionário Babis.

Babis é acusado de fraude fiscal e foi pressionado pelo premier tcheco para explicar suas transações financeiras, entre elas o uso de brechas legais para emitir títulos isentos de impostos. No entanto, ele negou qualquer irregularidade.

Com a renúncia, está nas mãos do presidente tcheco, Milos Zeman, indicar um novo premier ou convocar eleições antecipadas, porém é preciso obter a aprovação departidos governistas e opositores do Parlamento. As eleições gerais na República Tcheca está prevista para acontecer em 20 e 21 de outubro.