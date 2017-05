Número de votos em primárias do PD gera polêmica na Itália

As primárias do Partido Democrático (PD), que ocorreram no último domingo (30), estão envolvidas em uma polêmica de números na Itália.

Se a vitória do ex-premier Matteo Renzi foi por uma larga margem de votos e não é contestada, o segundo colocado, o ministro da Justiça, Andrea Orlando, não concorda com os números divulgados até o momento.

A votação ainda não teve todos os votos certificados por órgãos competentes, mas os números extra-oficiais divulgados pelo PD mostram que Renzi teve 70,01% dos mais de 1,8 milhões de votos, contra 19,5% de Orlando e 10,49% do governador da Púglia, Michele Emiliano.

No entanto, Orlando e seu comitê afirmam que ele ultrapassou a marca dos 20% - podendo ter chegado aos 22,5% dos votos nas primárias.

"Os dados em nossa posse mostram que o número que o ex-premier tem à frente é o 6, não o 7. Enquanto Orlando tem entre 22 e 22,5%", disse Marco Serracino, porta-voz do grupo do ministro.

Eles ainda questionam o número de votantes que, segundo os cálculos de Orlando, ultrapassaram os dois milhões em toda a Itália.

Alheio às polêmicas, o novo secretário do PD se reúne hoje em Roma com seus apoiadores para preparar a assembleia do próximo domingo (7), onde será oficialmente empossado e haverá a votação para escolher a nova diretoria da sigla.

Entre os principais pontos de seu discurso e de seu novo mandato estão o posicionamento oficial da legenda sobre os debates da nova lei eleitoral italiana - que será fundamental para as eleições gerais de 2018 - e o compromisso do PD de apoiar o governo de Paolo Gentiloni em alguns dos principais problemas do país, a começar pelo comissariamento da Alitalia, que atravessa grave crise financeira. (ANSA)