A candidata ultranacionalista à Presidência da França, Marine Le Pen, foi acusada de plagiar um discurso do seu ex-concorrente François Fillon. De acordo com a imprensa francesa, Le Pen usou trechos de um discurso pronunciado por Fillon em 15 de abril.

A candidata da Frente Nacional (FN) repetiu as palavras de Fillon ontem (1), durante celebrações do Dia do Trabalhador em Villepinte, perto de Paris. Comparado por sites que apoiam Fillon, o discurso de Le Pen repetiu mais de dois minutos das falas do adversário, que já foi derrotado no primeiro turno das eleições, realizado em 23 de abril.

As repetições ocorreram em frases sobre a geografia da França e o idioma francês, ressaltando as "fronteiras terrestres, os pirineus, os alpes...".

Marine Le Pen é acusada de plagiar discurso

Agora, Le Pen concorre no segundo turno contra o candidato Emmanuel Macron, que lidera as intenções de voto.

Segundo uma pesquisa do instituto "Kantar Sofres" para o jornal "Le Figaro", Macron, do partido "En Marche!" está com 59% dos votos, contra 41% de Le Pen. O segundo turno das eleições presidenciais francesas ocorrerão no próximo domingo, em 7 de maio. (ANSA)