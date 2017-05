Justiça do México prende suposto sucessor de 'El Chapo'

A Justiça do México anunciou que Dámaso López Núñez, considerado o suposto líder do cartel de Sinaloa e o sucessor de Joaquin "El Chapo" Guzmán, foi detido nesta terça-feira (2), na Cidade do México.

"Membro da Secretaria de Defesa e da Procuradoria-Geral conseguiram capturar Damaso "N", suposto líder de organização criminosa", indicou a Procuradoria-Geral da República em um comunicado.

Conhecido como "El Licenciado", López foi detido na colônia Anzures, na Cidade do México. Ele é considerado um dos substitutos de 'El Chapo" no cartel de Sinaloa, depois que o traficante foi capturado em janeiro de 2016.

No entanto, a liderança do cartel começou a ser disputada entre López e os filhos de Guzmán, além de Ismael "El Mayo" Zambada, que já comandava a célula do tráfico junto com "El Chapo".

Desde o início da briga já foram contabilizadas mais de 500 mortes. No último 12 de abril, três corpos foram lançados de um pequeno avião em Eldorado, situado no munícipio de Culiacán, controlado por López. Em 2011, ele já havia sido incriminado por um Tribunal da Virginia por tráfico de drogas.