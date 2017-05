Vereador oposicionista é ferido à bala a Venezuela

O prefeito da cidade de Mérida, no oeste da Venezuela, Carlos García, que faz oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro, garantiu nesta segunda-feira (1) que Juan Correa, vereador de um município vizinho e que também faz parte da oposição, foi ferido por um disparo de arma de fogo na noite desse domingo (30), na localidade de Ejido.

"O vereador Juan Correa, do município Campo Elías, foi interceptado por um veículo preto com dois homens encapuzados que dispararam cinco vezes contra ele, que acabou ferido no braço direito", contou García, que explicou que o político baleado foi atendido em um hospital da cidade e se encontra fora de perigo.

O prefeito informou que Correa chegava à sua residência quando sofreu o ataque e que uma das balas também atingiu a motocicleta em que ele se deslocava. De acordo com García, os agressores tinham como objetivo assassinar o vereador, que "conseguiu escapar" em sua moto até conseguir refúgio em um local de onde conseguiu fazer contato com alguns companheiros de partido, que o socorreram.

"Nos últimos dias, ele (Correa) estava sendo ameaçado por governistas (...) que o acusavam de terrorista e publicaram nas redes sociais mensagens ameaçadoras. Estamos convencidos de que este ataque tem relação direta com estas ameaças", afirmou o prefeito García.

Ele falou que a vítima apresentou hoje uma denúncia ao Ministério Público venezuelano, na qual não acusa ninguém diretamente, mas menciona a suposta "campanha" que sofre dias antes do ataque.

Através de seu perfil no Twitter, García compartilhou duas fotografias que mostravam o ferimento do vereador e o dano causado à moto, junto com a mensagem: "Responsabilizamos o governo. Agora utilizam pistoleiros. Delinquentes".