Presidente pede que Itália 'faça mais' pelos trabalhadores

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, fez o tradicional discurso pelo Dia do Trabalho ressaltando que o tema é "prioridade" do governo e pedindo que seja feito mais para que os italianos tenham melhores empregos.

"Após uma longa recessão, os indicadores da economia voltaram ao positivo, mas o desemprego está ainda muito elevado", disse Mattarella ressaltando que não se pode "aceitar que os trabalhadores ativos da Itália fiquem em um percentual tão baixo e que o desemprego entre os jovens atinjam níveis tão altos".

"Precisamos todos sentir o dever de fazermos mais", acrescentou.

Ressaltando a importância de que as instituições devem atuar para "evitar desigualdades", o mandatário ainda destacou que "é indispensável que as instituições consigam a governar os processos para evitar, em termos, a redução do trabalho e a compressão dos salários". (ANSA)