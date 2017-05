Maduro dá aumento de 60% em salário mínimo na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou um aumento de 60% no salário mínimo de funcionários públicos e aposentados no fim da noite deste domingo (30). De acordo com o governo, a medida é "por ocasião do dia 1º de maio".

Em um discurso transmitido por cadeia de rádio e televisão, Maduro ressaltou que o incremento também atingirá o vale alimentação porque "nesses tempos de guerra econômica, estamos aqui para proteger, de fato quase todos os meses, o salário e o vale, a família dos trabalhadores, os operários, dos especialistas às pessoas humildes".

A decisão ocorre em um momento de uma devastante crise econômica e uma onda de protestos contra ele que ocorre, praticamente, há um mês diariamente. Os protestos já mataram cerca de 30 pessoas.