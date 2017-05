'Huffington Post': Jordânia anula polêmica lei de perdão a estupradores

Matéria publicada nesta segunda-feira (1) pelo Huffington Post conta que o governo da Jordânia decidiu na última semana alterar um dos artigos mais controversos de sua legislação, ponto de discórdia durante anos.

Segundo a reportagem ele permitia que estupradores permanecessem impunes, desde que se casassem com suas vítimas e ficassem com elas por, ao menos, três anos.

HP diz que nos últimos tempos, a oposição à lei vinha crescendo, com o apoio de diversas organizações internacionais. Segundo ONGs, a mudança da lei também foi decorrência do aumento dos chamados crimes de honra: familiares das vítimas passaram a fazer justiça com as próprias mãos.

O noticiário afirma que a decisão do Parlamento segue uma campanha de sensibilização iniciada por ativistas muçulmanos e cristãos. Durante anos, ativistas dos direitos das mulheres vinham apelando para que o Artigo 308 fosse alterado. Eles dizem que isso representava um castigo duplo para as vítimas de estupro: primeiro o próprio estupro, em seguida, ser forçada a se casar com o seu agressor.

"A decisão que foi tomada agora é o resultado de anos de ativismo com vista a uma melhor proteção legal para as mulheres", diz a ativista dos direitos das mulheres jordanianas Amal Jaber al-Atrash.

"Mas tão importante quanto isso é que existem ainda inúmeras lacunas na lei. As mulheres que engravidam, como resultado de estupro, ainda estão desprotegidas, porque o estuprador não é obrigado a cuidar de uma criança que nasce desse crime."

