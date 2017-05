'Deutsche Welle': Coreia do Norte ameaça EUA com novo teste nuclear

Matéria publicada nesta segunda-feira (1) pelo Deutsche Welle conta que a Coreia do Norte ameaçou nesta data realizar um teste nuclear – "a qualquer momento e lugar" – caso continuem o que chamou de provocações dos Estados Unidos e seus aliados.

Segundo a reportagem há décadas o regime não realiza tantos testes militares, e observadores acreditam que os norte-coreanos evoluíram no desenvolvimento de mísseis de longo alcance e disparados por submarinos.

Welle aponta que nas últimas semanas, cresceram as suspeitas de que o país estaria preparando um teste de míssil de longo alcance ou seu sexto teste nuclear. Nesta segunda, Pyongyang alertou que impulsionará "a velocidade máxima" seu programa atômico.

Embora tente, aos poucos, se distanciar da retórica de guerra, o governo Trump reitera com frequência que não descarta uma ação militar na península, acrescenta o diário.

O noticiário acrescenta que no sábado, a Coreia do Norte testou um míssil balístico pouco depois de o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, ter alertado que, se o país não paralisar o seu programa nuclear, poderá sofrer "consequências catastróficas”.

De acordo com o DW autoridades dos EUA e da Coreia do Sul disseram que o teste falhou, no que seria o quarto fracasso dos norte-coreanos em testes de mísseis desde março. O teste foi realizado no momento em que o porta-aviões USS Carl Vinson e a armada que o acompanha chegaram à península das Coreias. No domingo, os Exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos finalizaram suas manobras anuais conjuntas, que neste ano foram as maiores que já aconteceram.

A Coreia do Norte realizou um total de cinco testes nucleares desde 2006, os dois últimos em janeiro e setembro de 2016, finaliza o Deutsche Welle.

> > Deutsche Welle