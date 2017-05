'BBC': Homem mais velho do mundo morre na Indonésia aos 146 anos

O homem indonésio que afirmou ter 146 anos de idade - o ser humano mais antigo que já existiu - morreu em sua aldeia em Java Central, de acordo com publicação da BBC nesta segunda-feira (1).

De acordo com seus papéis, Sodimedjo, também conhecido como Mbah Ghoto (vovô Ghoto), nasceu em dezembro de 1870, diz a reportgaem da BBC.

Mas a Indonésia só começou a registrar nascimentos em 1900. No entanto, funcionários disseram à BBC que seus documentos eram válidos, com base em documentos que ele forneceu e entrevistas com ele.

O homem indonésio que afirmou ter 146 anos de idade - o ser humano mais antigo que já existiu - morreu em sua aldeia em Java Central

Ele foi levado ao hospital em 12 de abril por causa da deterioração de sua saúde. Seis dias depois, ele insistiu em voltar para casa, segundo a BBC.

"Desde que ele voltou do hospital, ele só comeu algumas colheradas de mingau e se hidratou muito pouco", disse Suyanto, seu neto, à BBC.

> > BBC