Após se reunir com May,líder da UE fica pessimista com Brexit

O resultado da reunião durante um jantar entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, foi considerado "muito pessimista" por fontes consultadas pelo jornal alemão "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

As informações, que foram reportadas nesta segunda-feira (1) pelo britânico "The Financial Times", apontam que Juncker saiu "dez vez mais cético" sobre uma "solução positiva das negociações sobre o 'Brexit' com o Reino Unido". O europeu acredita ainda que as negociações terão "mais de 50% de chance" de fracassarem.

Por outro lado, May teria acusado Juncker de só querer "punir" os britânicos por terem optado pela saída do bloco econômico. Os dois líderes se reuniram na última semana para tentar debater o início das negociações, que serão efetivamente debatidos após as eleições britânicas de 8 de junho.

Durante o fim de semana, os 27 chefes de Estado aprovaram as diretrizes da negociação em reunião extraordinária do Conselho Europeu. Um dia depois, em uma entrevista para o "Telegraph", May rejeitou diversos pontos aprovados pelos europeus para as conversas que devem durar, ao menos, dois anos. (ANSA)