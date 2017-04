Ucrânia constrói nova barragem para deixar Crimeia sem água

As autoridades da região ucraniana de Kherson iniciaram a exploração de uma nova barragem que bloqueia completamente o fluxo de água do rio Dniepre à Crimeia, informa o canal de televisão ucraniano ???.

"As autoridades locais explicaram a necessidade de construção da barragem em questão dizendo que isto foi feito para restabelecer o abastecimento de água a áreas agrícolas do sul da região de Kherson, onde anteriormente faltava água devido ao fechamento das comportas. Agora, a barragem vai permitir a irrigação de terras com a água economizada do reservatório de Kakhovka, disseram as autoridades.

A barragem de concreto estacionária foi construída em um ano na fronteira da Ucrânia com a península. Para a construção do objeto de infraestrutura foram gastos 35 milhões de grívnias (R$ 4 milhões), relata o ???.

A Ucrânia desligou o abastecimento de água à península pelo Canal do Norte da Crimeia após sua reunificação com a Rússia em 2014.

Agora na Crimeia, com o apoio do Ministério do Ambiente, foram construídas três captações de água que fornecem água potável e de consumo à região. Até 2020 está planejado construir uma adutora, via estreito de Kerch, que vai resolver o problema de abastecimento de água à parte leste da região.

