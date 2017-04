Trump: 'estes 100 dias na presidência foram os mais bem sucedidos na história dos EUA'

Presidente dos EUA, Donald Trump, fez o balanço de seus primeiros 100 dias passados no cargo presidencial e declarou que estes foram "os mais bem sucedidos na história do país".

De acordo com Trump, ao longo dos anos nos EUA foi sendo reduzida a quantidade de empregos e foram fechadas fábricas.

"Acredito mesmo que os primeiros 100 dias da minha administração foram praticamente os mais bem sucedidas na história do nosso país. O que é mais importante é que nós estamos recuperando empregos…", diz Trump.

Para além disso, o atual líder dos EUA acusou seu antecessor, Barack Obama, de ter deixado depois de si uma bagunça no país.

"As nossas tropas foram enviadas para proteger as fronteiras de outros países, enquanto as fronteiras dos EUA não eram protegidas", acrescentou Trump.

Falando do muro na fronteira com o México, Trump prometeu que ele será construído para que os grupos de bandidos, que conseguiram facilmente violar as fronteiras dos EUA na presidência de Obama, voltem para casa.